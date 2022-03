Assaltante apanhado pela PJ depois de cortar pulseira eletrónica

No espaço de 15 dias o homem, de 34 anos, efetuou inúmeros assaltos com arma de fogo a pessoas e a estabelecimentos no Grande Porto. Numa das situações tentou atropelar agentes da PSP que o encurralaram após uma perseguição. O suspeito foi agora detido pela PJ do Porto, depois de ter violado a prisão domiciliária e de ter cortado a pulseira eletrónica. Está indiciado por roubo agravado, com recurso a arma de fogo.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã