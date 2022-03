Noites mais quentes aumentam o risco de morte por doença cardíaca nos homens de 60 anos

Investigadores analisaram os dados de cerca de 40 mil mortes de adultos durante os meses de junho e julho.

Os homens de 60 anos têm um maior risco de morte por doenças cardíacas nas noites mais quentes, segundo um estudo divulgado pela Universidade de Toronto.

Os investigadores analisaram os dados de cerca de 40 mil mortes de adultos por doenças cardiovasculares durante os meses de junho e julho, entre 2001 e 2015, em Inglaterra e no País de Gales.

No relatório publicado na revista BMJ Open, pode ler-se que os resultados mostram um aumento de 3,1% do risco de morte por estas doenças, em particular nos homens entre 60 e 64 anos. Não foram registadas estas conclusões relativamente a homens mais a partir dos 65 anos e mulheres.

Ainda neste estudo, os investigadores reforçaram a importância da realização de iniciativas preventivas e novas políticas urbanas.