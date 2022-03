Ataques, cansaço e falta de dinheiro: Enviado especial da CMTV relata “situação muito dramática” vivida em Kharkiv

Os ucranianos que vivem na periferia de Kharkiv "estão cada vez mais a viver pior" em consequência da invasão russa. "Com o passar do tempo, as pessoas começam a ficar muito cansadas e a situação está a ficar muito dramática, sobretudo para reformados e pessoas sem mobilidade e dinheiro", salientou o jornalista, que esteve, esta manhã, na frente de combate a norte de Kharkiv.