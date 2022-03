Suspeitos das agressões a agente Fábio Guerra festejaram vitória em luta de morte

Festejaram a luta de morte. Eram três, os polícias seis, e mesmo assim ganharam. Ainda agrediram um sétimo homem - estrangeiro - e fugiram do local sem que alguém os travasse. Contam as testemunhas que no final o grupo do qual fazem parte dois fuzileiros não escondiam o contentamento. Clóvis - ainda fugido - gritou “sou o rei do Montijo!”. Os dois jovens militares também gritaram, em sinal de vitória. Vadym, que já chegava ao carro, ainda voltou para trás e socou um polícia que o tentava perseguir. O momento era de contentamento e o facto de terem deixado alguém inanimado para trás parecia não ter importância.Para saber mais, consulte o site do Correio da Manhã