Bunker da Guerra Fria em Kharkiv é agora 'presente' para civis atacados pelos russos

A azáfama é total e a organização cirúrgica. São oito horas da manhã e os primeiros voluntários começam a chegar, sem se fazer notar, ao prédio do centro de Kharkiv que alberga um dos restaurantes mais badalados da cidade. Mas este não é um edifício qualquer. Por baixo da imensa sala de jantar, começa o labiríntico ‘bunker’ da Guerra Fria, que a União Soviética aqui construiu quando a Ucrânia era parte do seu território. Serve agora, ironicamente, para preparar refeições, embalar bens de primeira necessidade e medicamentos para entregar a civis atacados pelas forças russas, mas também a militares e membros da Defesa Territorial.Para saber mais, consulte o site do Correio da Manhã