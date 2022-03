"Colocaram minas no mar": Zelensky alerta para perigos nos mares internacionais em discurso ao parlamento da Noruega

O presidente da Ucrânia,

Volodymyr Zelensky, dirigiu-se esta quarta-feira por videoconferência ao parlamento da Noruega, alertando para o que diz ser o perigo da Rússia no que diz respeito aos mares internacionais."A ameaça não é apenas para as nossas fronteiras. Nenhum outro país desde a II Guerra Mundial e desde a ameaça nazi no mar representou uma ameaça tão grande para o transporte marítimo", afirmou.O chefe de estado ucraniano disse ainda que "algumas embarcações foram atacadas e colocaram minas no mar" resultando num perigo para os portos marítimos.

Desta forma, segundo Zelensky, as minas em questão representam risco de explosão que "podem não só levar a perdas civis", mas também alguns desastres ambientais"Futuro da guerra está a ser decidido agora", sublinhou.Zelensky continua a pedir novas sanções para a Rússia, assim como armamento para defender a "liberdade da Ucrânia e a liberdade da União Europeia".O presidente da Ucrânia deixou ainda um pedido à Noruega e à União Europeia: a proibição das embarcações russas utilizarem os portos europeus.Durante a sua intervenção em vídeo, o presidente da Ucrânia acrescentou: "Estamos a perder pessoas enquanto estou aqui a falar"."Glória à Ucrânia. Glória à Ucrânia", disse no fim do discurso, tendo sido aplaudido de pé.