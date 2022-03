Dupla assalta carrinha de valores em Vila Nova de Gaia

Dois homens assaltaram, na manhã desta quarta-feira, uma carrinha de valores em Vila Nova de Gaia.

O assalto aconteceu às 10h30, na Avenida Gil Eanes, quando os dois funcionários pararam a carrinha de valores para abastecerem, com dinheiro, uma caixa de multibanco. Foram surpreendidos com uma dupla de assaltantes que furtaram as malas com o dinheiro, cuja quantia ainda é desconhecida, após terem sido ameaçados com caçadeiras.

A Polícia Judiciária do Porto foi acionada ao local, e esteve durante toda a manhã a realizar perícias para perceber se existiam pistas ou impressões digitais que possam conduzir à identificação dos assaltantes que continuam a monte.