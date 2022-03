GNR prende dois homens por assalto à mão armada a ourivesaria em Vialonga

Ladrões acabaram por fugir sem concretizar o crime.

A GNR prendeu dois homens que, juntamente com um cúmplice que ainda está a monte, assaltaram uma ourivesaria em Vialonga ao final da manhã desta quarta-feira.

O crime ocorreu pelas 11h30, na rua Professor Egas Moniz, mesmo ao lado do edifício da Junta de Freguesia de Vialonga.

Várias testemunhas viram os ladrões a entrar no estabelecimento comercial na posse de uma arma de fogo, cujo calibre não foi ainda identificado.

Os assaltantes ameaçaram o casal de proprietários, uma funcionária e um cliente que estava no interior.

Fonte da GNR disse ao CM que foram partidas várias montras.

O gang conseguiu escapar com inúmeras peças em ouro e prata, entrando num automóvel.

A rapidez da intervenção da GNR ficou a dever-se aos relatos de inúmeras testemunhas, que deram o alerta para as autoridades, via 112.

Além dos militares do posto territorial da zona, o CM sabe que foram empenhados militares de operações especiais na perseguição ao gang.

Os dois membros do grupo apanhados, foram intercetados numa viatura, junto ao túnel de acesso à autoestrada A1.

Foram apreendidas diversas peças roubadas pelos assaltantes.

O dispositivo da GNR mantém-se no terreno no encalço do terceiro suspeito.

A Polícia Judiciária ficou com a investigação.