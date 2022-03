Academia diz que Will Smith recusou abandonar cerimónia dos Óscares após bofetada e abre processo disciplinar

"As coisas desenrolaram-se de uma maneira que não podíamos ter previsto", lê-se na nota.

O ator Will Smith foi convidado a deixar a cerimónia dos Óscares no domingo depois de bater em Chris Rock, mas recusou, salientou a Academia de Cinema dos EUA em comunicado.



A Academia justificou a permanência do ator dizendo que "as coisas se desenrolaram de uma maneira que não podíamos ter previsto".

"Gostaríamos de esclarecer que o Sr. Smith foi convidado a deixar a cerimónia e recusou, mas também reconhecemos que poderíamos ter lidado com a situação de maneira diferente", lê-se na nota da Academia.

O conselho de diretores da Academia confirmou ainda que iniciou um "processo disciplinar" contra o ator por violar os padrões de conduta do grupo ao ter agredido Chris Rock.

Ainda na nota é salientado que Will Smith tem a oportunidade de se defender por escrito antes da reunião do conselho marcada para 18 de abril.

O comunicado remonta ao passado domingo, quando Chris Rock fez uma piada em que comparava Jada Pinkett Smith - que perdeu o cabelo devido a uma doença autoimune, a alopecia areata - à Tenente Jordan O'Neill, personagem de Demi Moore no filme "G.I. Jane" que tem o cabelo rapado.



Will Smith, visivelmente irritado, dirigiu vários insultos a Chris Rock, que estava no palco como apresentador e em plena cerimónia, e acabou mesmo por se levantar, subir ao palco e desferir uma bofetada na cara do humorista.

Muitos questionaram porque é que o ator foi autorizado a permanecer sentado na primeira fila após o incidente.