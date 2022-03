Apanhado homem suspeito de matar companheira e deixar o corpo junto a mata em Penafiel

O suspeito da morte de uma mulher com cerca de 30 anos, em Rio de Moinhos, Penafiel, foi detido esta quinta-feira, passado um mês do acontecimento.





Detido de nacionalidade espanhola era companheiro da vítima. Esta foi encontrada sem roupa e embrulhada num edredão, num caminho que dava acesso a uma mata.

O alerta foi dado às 13h15 naquela tarde por uma moradora da zona, quando ia colocar o lixo.A Guarda Nacional Republicana (GNR) esteve no local, juntamente com uma corporação de Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios que procedeu à retirada do corpo, e a Polícia Judiciária foi accionada por poder tratar-se de um crime pela disposição como a mulher foi encontrada.