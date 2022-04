Evgeny, que viveu em Portugal, viaja com o enviado especial da CMTV em Kharkiv para mostrar a devastação da guerra

"Nunca na vida pensei ver isto na minha vida", relatou o cidadão ucraniano.

O enviado especial da CMTV à Ucrânia viajou por Kharkiv de carro com Evgeny Goncharov, natural de Kharkiv, que viveu durante dez anos em Portugal, e juntos conversaram pelas ruas da cidade ucraniana, devastada por bombardeamentos russos.

Apesar de Evgeny raramente utilizar o carro desde o início da guerra, abriu uma exceção ao diretor-adjunto do Correio da Manhã para mostrar o rasto de destruição na cidade onde vive.

Ao passarem junto ao tribunal da cidade em ruínas, o cidadão ucraniano explicou que a sensação de medo é permanente e, apesar de alguns já banalizarem o quotidiano da guerra, para Evgeny nenhum sítio está a salvo.

"Nunca na vida pensei ver isto na minha vida", explicou Evgeny a Alfredo Leite, acrescentando que sente "tristeza e medo".

Segundo o cidadão ucraniano, se os civis se deslocarem à farmácia, "toda a fila pode ficar morta, pode cair uma bomba".

Um dia Evgeny espera poder voltar a Portugal para conseguir reaver os amigos e lembrar os bons momentos que viveu no país. "Quero mostrar à minha esposa onde vivi, as pessoas com quem convivi", salientou o ucraniano, acrescentando que o país o ensinou a gostar "de vinho e de café".