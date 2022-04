Homem asfixia companheira em Penafiel e fica com corpo em casa três dias

Asfixiou a companheira até à morte e permaneceu durante três dias com o corpo em casa. Depois abandonou-o nu e enrolado num edredão numa zona de mato em Rio de Moinhos, Penafiel. Sandra Rocha, de 30 anos, foi encontrada nesse local por populares, a 28 de fevereiro. Passado um mês, Daniel Prieto Ferre acabou detido pela Polícia Judiciária do Porto. Indiciado por homicídio qualificado e profanação de cadáver, o agressor foi esta quinta-feira presente a um juiz de instrução criminal de Penafiel e ficou em prisão preventiva.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã