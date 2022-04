Lisboa ganha mais 1400 autocarros

A Carris Metropolitana é apresentada esta sexta-feira em Lisboa com a presença do primeiro-ministro, António Costa, num investimento de 1,2 mil milhões de euros que vai revolucionar o transporte rodoviário na capital. Operadores como a Vimeca ou os Transportes Sul do Tejo (TST) são substituídos pela nova marca única já neste verão.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã