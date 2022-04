Tatuador ataca padrasto com quatro facadas em Lisboa

Vítima ficou em estado grave e foi operado.

Um tatuador de 32 anos deu quatro facadas no padrasto, de 42, durante um desentendimento familiar ocorrido ao início da madrugada desta quinta-feira no Areeiro, Lisboa. A vítima foi submetida a uma cirurgia de urgência e estava esta quinta-feira à tarde internado no Hospital de São José.



