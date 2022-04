Aterragem de emergência e atrasos no aeroporto de Lisboa

Voo da TAP entre Lisboa e Frankfurt teve de regressar ao aeroporto da Portela minutos após ter descolado.

Um voo da TAP entre Lisboa e Frankfurt (Alemanha) teve de regressar ao aeroporto da Portela minutos após ter descolado, na manhã desta sexta-feira, devido a um problema elétrico, soube o CM junto de fontes policiais e aeronáuticas. A aterragem de emergência decorreu sem complicações às 09h46.

Também esta sexta-feira, pelas 12h00, o tráfego de aterragens e descolagens estava praticamente encerrado no aeroporto de Lisboa. Tratou-se de medidas cautelares devido a desfiles aéreos em Lisboa. Esta sexta-feira passaram F16 pelo dia do Comando Aéreo e sábado haverá ensaio para o desfile de domingo no âmbito das Comemorações dos 100 Anos da Travessia do Atlântico Sul.





A ANA Aeroportos de Portugal alerta que "durante os dias de hoje, 1, e de domingo, 3 de abril, estão previstos ocorrer atrasos nos voos de partidas e chegadas ao aeroporto de Lisboa, e por isso aconselha os passageiros com voos marcados para estes períodos que consultem as suas companhias aéreas para mais informações". "A ANA está em contacto com as entidades competentes de forma a minimizar o impacto e eventuais constrangimentos para os passageiros e operação no Aeroporto Humberto Delgado", afirma.