Gasóleo desce 12 cêntimos por litro e gasolina quatro. ISP mantém-se, anuncia Governo

Os preços dos combustíveis vão registar uma descida na ordem dos 12 cêntimos por litro, no gasóleo e de 4 cêntimos por litro, na gasolina já na próxima semana. Os dados constam em comunicado do Ministério das Finanças, segundo dados do mercado.

Ainda, o Governo informa que manteve inalterado a medida de desconto temporário do imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina, mesmo com a descida do preço dos combustíveis que se verificará já a partir de segunda-feira.

Tal resulta numa redução da receita do IVA, que, segundo o referido mecanismo semanal de revisão, conduziria a um aumento das taxas unitárias do ISP em 2,1 cêntimos no caso do litro de gasóleo e 0,3 cêntimos no caso do litro da gasolina.