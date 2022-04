Homem morre atropelado por carrinha em Barcelos

A vítima, de 52 anos, tinha acabado de sair de um restaurante.

Um homem de 52 anos morreu atropelado esta quinta-feira ao início da noite quando atravessava a EN306 em Balugães, Barcelos. Aurélio Meireles tinha acabado de sair do restaurante e dirigia se para casa quando foi colhido por uma carrinha.A equipa de socorro da cruz vermelha de Campo, apoiada pela equipa da vmer de Barcelos ainda tentou manobras de reanimação, mas a morte foi declarada no local. A vítima pertencia ao grupo de teatro de Balugães e ao clube de futebol local. A freguesia estava em choque com a morte trágica.