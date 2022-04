Suspeito de abusos: Bispos defendem padre Luís

Padre Luís Miguel Costa é suspeito de querer relacionar-se sexualmente com um menor de 14 anos.

O bispo de Viseu, D. António Luciano, o bispo da Guarda, D. Manuel da Rocha Felício, e o bispo auxiliar do Porto, D. Armando Esteves Domingues, estão entre o rol de testemunhas abonatórias do padre Luís Miguel Costa, suspeito de querer relacionar-se sexualmente com um menor de 14 anos e de lhe enviar mensagens de cariz sexual, durante um convívio que aconteceu numa adega em São João de Lourosa, concelho de Viseu.