Rui Costa escolhe treinador do Benfica sozinho

Só condições muito específicas podem ‘segurar’ Veríssimo.

Rui Costa escolheu sozinho o treinador do Benfica para a próxima época, apurou o. Contratar Roger Schmidt é uma decisão individual do presidente do Benfica, naquela que é a segunda vez que elege o nome do técnico para a equipa de futebol, desde que passou a ser dirigente, em maio de 2008.Saiba mais no Correio da Manhã