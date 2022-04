Homem morto com 7 tiros à porta do prédio em Chelas

Dois jovens são procurados pelo assassinato de António José Amaral, de 46 anos.

Um homem de 46 anos foi assassinado com pelo menos sete disparos de pistola, ao entrar no prédio em que residia na Zona J de Chelas, Lisboa. Dois jovens, aparentando no máximo 20 anos, foram vistos por testemunhas a fugir do local do homicídio.Saiba mais no Correio da Manhã