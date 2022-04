"As pessoas estão a sofrer um stress pós-traumático": Enviado da CMTV à Ucrânia acompanha a chegada de refugiados a Zaporizhzhia

Cidadãos fogem sobretudo da cidade de Mariupol.

Durante toda a manhã deste sábado, dezenas de comboios e autocarros completamente lotados chegaram a Zaporizhzhia, na Ucrânia, com milhares de pessoas que tentam fugir da guerra que tem fustigado várias cidades ucranianas, em particular Mariupol, de onde vem a maioria dos refugiados., disse Alfredo Leite, o enviado especial da CMTV à Ucrânia.Após o processo de triagem, os refugiados são conduzidos para um conjunto de infraestruturas montadas que servem para fornecer roupa, medicamentos, assim como uma primeira consulta médica., frisou o diretor-adjunto doO mesmo médico acrescentou ainda que muitos dos refugiados que chegam a Zaporizhzhia, apresentam problemas de hipertensão e, as crianças,porque