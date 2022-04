Trinta pessoas retiradas de dois edifícios devido a fuga de gás em São João do Estoril

Duas pessoas foram transportadas para o Hospital de Cascais por alegada intoxicação.

Pelo menos trinta pessoas foram retiradas de dois edifícios, este sábado, devido a uma fuga de gás canalizado detetada num deles, na Galiza, em São João do Estoril.Duas pessoas foram transportadas para o Hospital de Cascais por alegada intoxicação, avançou ao Cascais24h Bruno Carvalho, 2º comandante dos Bombeiros do Estoril.No local encontram-se os Bombeiros do Estoril e patrulhas móveis da PSP.Em atualização