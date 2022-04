Corpos de 20 homens alinhados numa rua em Bucha, recuperada aos russos

Os corpos de pelo menos 20 homens vestidos com roupas de civis foram alinhados este sábado numa rua em Bucha, uma cidade a noroeste de Kiev, que os soldados ucranianos acabam de recuperar às forças russas, constatou um repórter da AFP.

Um dos homens tinha as mãos atadas e os corpos estavam espalhados por várias centenas de metros. A causa da morte não pôde ser determinada imediatamente.





#BREAKING At least 20 bodies seen in one street in town near Kyiv: AFP pic.twitter.com/BgiFvRNRtX