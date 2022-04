Incêndio de grandes dimensões consome armazém de cadeia de supermercados na Madeira

No local estão pelo menos 13 viaturas e 30 operacionais.

Estão no combate às chamas dezenas de operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e Sapadores do Funchal no combate às chamas, com meios que continuam a ser reforçados.

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou num armazém do Pingo Doce, no Caminho do Poço Barral, no Funchal, Madeira.De acordo com o Comandante da Proteção Civil, o combate "é difícil", uma vez que o armazém tinha câmaras frigríficas altamente inflamáveis."Todos os funcionários da empresa saíram", pelo que não há feridos, destacou o comandante, acrescentando que também não há perigo das habitações nas imediações serem atingidas. No entanto, por precaução, as casas foram evacuadas.De acordo com relatos, terão sido ouvidas explosões.O alerta foi dado às 19h53.