Testemunhas de Jeová retomam reuniões presenciais após paragem de dois anos

Locais de adoração estiveram fechados em Portugal por causa da pandemia e dos riscos a ela associados.

As Testemunhas de Jeová em Portugal retomam este fim-de-semana as reuniões presenciais nas comunidades locais, após dois anos de reuniões virtuais, devido à pandemia de covid-19, revelou este sábado esta comunidade religiosa.

"Localmente as congregações das Testemunhas de Jeová estão a retomar as reuniões presenciais este fim-de-semana", disse à Lusa José Alberto Catarino, porta-voz desta comunidade religiosa na região Lisboa, Vale Tejo e Alto Alentejo.

Em todo o mundo, durante a maior parte dos últimos dois anos, os locais de adoração das Testemunhas de Jeová (Salões do Reino) estiveram fechados por causa da pandemia e dos riscos a ela associados.

As Testemunhas de Jeová em Portugal também suspenderam as suas atividades de pregação no dia 12 de março de 2020. Desde então, têm desenvolvido a sua atividade de pregação por carta e telefone, e realizado reuniões duas vezes por semana por videoconferência.

De acordo com dados da comunidade religiosa, a média de assistência a essas reuniões ultrapassou as 57 mil pessoas por semana, apesar de haver cerca de 51 mil Testemunhas de Jeová em 676 congregações.

"O uso de tecnologia para realizar as nossas reuniões ajudou-nos, individualmente e como congregação, de muitas maneiras. No entanto, nada pode substituir de modo satisfatório estarmos juntos pessoalmente. Aguardamos por esse momento há já dois anos", disse Pedro Candeias, porta-voz nacional das Testemunhas de Jeová, citado numa nota de imprensa da comunidade religiosa.

Para garantir a segurança de todos os que assistem, foram transmitidas a todas as congregações em Portugal orientações sobre a realização de reuniões "hibridas", permitindo a participação de quem assiste presencialmente ou por videoconferência.

Durante os últimos seis meses, muitos Salões do Reino (locais de reunião) foram equipados com a tecnologia necessária para a realização destas reuniões, tendo ainda sido realizado um programa-piloto em outubro e novembro passados, em países de todo o mundo para avaliar como isto podia ser feito da forma mais eficaz.

"Foi emocionante ver a paz e união entre as Testemunhas de Jeová durante este tempo tão decisivo. Retomar as reuniões presenciais vai aproximar-nos ainda mais. Estamos ansiosos para nos voltarmos a ver", disse Pedro Candeias.

Até este momento, as Testemunhas de Jeová ainda não têm planos para retomar as suas atividades de contacto com o público, que se mantêm apenas por carta e telefone.

Desde o início da pandemia até novembro de 2021 só em Portugal, as Testemunhas de Jeová gastaram mais de 16 milhões de horas a realizar estudos bíblicos virtuais gratuitos, a escrever cartas de consolo aos seus vizinhos e a fazer chamadas telefónicas. A nível internacional, lançaram a Bíblia em 77 novas línguas e, mundialmente, realizaram dois congressos virtuais em mais de 500 línguas.

A retoma das reuniões presenciais antecede dois eventos globais que serão realizados em todas as cerca de 120 mil congregações das Testemunhas de Jeová: Um discurso especial programado para a maioria das congregações com o tema "Será que ainda existe esperança para o futuro?", no dia 10 de abril, e a comemoração anual da morte de Jesus Cristo, no dia 15 de abril.

Estas duas reuniões serão realizadas presencialmente nos Salões do Reino, com transmissão por videoconferência. Os oradores também estarão presentes fisicamente. Não se fazem coletas.