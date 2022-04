Chega vai apresentar moção de rejeição do programa de Governo

Partido diz que documento apresentado pelo Executivo de Costa é "manifesto de propaganda".

O Chega vai, "com toda a probabilidade", apresentar uma moção de rejeição do programa de Governo e obrigar à votação do mesmo na Assembleia da República, apurou ojunto de fonte próxima do grupo parlamentar do partido de extrema-direita.De acordo com a mesma fonte, os motivos para a moção de rejeição são o facto de "não ser um programa de Governo, mas um manifesto de propaganda" e que o mesmo está "completamente impreparado para o novo contexto de guerra na Europa".A moção de rejeição deverá dar entrada no Parlamento na próxima sexta-feira.