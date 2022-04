Menina de 10 anos e homem de 50 ficam feridos em acidente de carro em Gaia

Vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital de Gaia.

Uma menina e um homem, de 10 e 50 anos, ficaram feridos num aparatoso acidente de um carro, esta noite de sábado, em Gaia.O alerta foi dado, cerca das 21h30, para os bombeiros dos Carvalhos e de Lourosa, para um acidente rodoviário, na A1, em Grijó, sentido sul/norte, após as portagens.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital de Gaia.A GNR está no local e investiga as causas do acidente.