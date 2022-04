Cão fica junto ao dono até à morte. Homem estava desaparecido há duas semanas após passeio

‘King’, nome do animal, estava vivo.

#BREAKING: Body of 29 year old Oscar Hernandez, missing for 16 days, discovered in #GriffithPark. His dog, King, found alive and by his side. pic.twitter.com/9hieZs806u — Robert Kovacik (@RobertNBCLA) April 1, 2022

O corpo de um homem que estava desaparecido há duas semanas em Los Angeles, Estados Unidos da América, foi encontrado esta quinta-feira, no Griffith Park, com o seu cão ao seu lado, relataram as autoridades norte-americanas, citadas pela agência noticiosa Associated Press. ‘King’, nome do animal, estava vivo, mas profundamente esfomeado e desidratado.Oscar Alejandro Hernandez, de 29 anos, tinha sido visto pela última vez perto de uma zona de baloiços, à entrada da zona de parque natural, a 16 de março.De acordo com a polícia, o cão manteve-se sempre junto ao dono durante as duas semanas, nunca o abandonando. Uma vez que estava magro e com fome, não terá saído de perto do dono nem para procurar comida.Até ao momento, as autoridades norte-americanas não sabem qual foi a causa da morte mas, ao que tudo indica, não há indícios de crime.