Drama dos refugiados não dá tréguas: Do inferno de Mariupol para a incerteza

Ilona, de 18 anos, e o irmão Milan, de 11, estão sozinhos e apavorados. Desconhecem o paradeiro dos pais.

A intermitência na abertura de corredores humanitários para a cidade martirizada de Mariupol tem permitido a chegada de centenas de civis em fuga da mais mortífera ofensiva russa contra a Ucrânia. Este sábado, dezenas e dezenas de autocarros foram chegando durante todo o dia à praça da estação ferroviária da cidade, com deslocados à espera de um comboio que os levasse a um abrigo seguro no Oeste do país.Saiba mais no Correio da Manhã