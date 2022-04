Jovem de 21 anos viola dois menores em Santarém e escapa à prisão

Condenado a três anos e meio, mas com pena suspensa. Confessou e arrependeu-se.

Um jovem de Santarém, hoje com 21 anos, forçou dois menores que conhecia de atividades escolares a manter relações homossexuais, depois os ter chantageado com a divulgação de imagens íntimas nas redes sociais. Foi condenado por nove crimes: cinco de violação agravada e quatro de coação a três anos e seis meses. Mas tem a pena suspensa.Saiba mais no Correio da Manhã