Emoção no primeiro concerto de Ivo Lucas após morte de Sara Carreira

Ator voltou em força à música no Teatro Sá da Bandeira, Porto, mais de um ano após tragédia com a namorada.

Ivo Lucas, de 31 anos, regressou este sábado aos palcos com um concerto emotivo no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a primeira atuação após a trágica morte da namorada, Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020.