Nuno Melo dedica primeiras palavras como novo líder do CDS-PP à embaixadora da Ucrânia em Portugal

Nuno Melo, eleito o novo presidente do CDS-PP, discursou na sessão de encerramento do 29.º congresso do partido que começou ontem em Guimarães.Durante o discurso, o agora líder dos centristas começou por dedicar as primeiras palavras à embaixadora da Ucrânia em Portugal, presente no congresso e ao seu "povo extraordinário" que "luta pela democracia e liberdade, valores nossos em Portugal"."Tenho a certeza que todo o congresso compreenderá que a minha primeira palavra como presidente do CDS-PP em circunstâncias tão especiais seja dedicada à embaixadora da Ucrânia", começou por dizer o líder dos centristas.Melo disse, ainda, que este conflito desencadeado por "alguns russos" tem impacto nos países da União Europeia, assim como para Portugal: "Não devia poder acontecer num mundo civilizado".Nuno Melo destacou, durante o discurso, a importância que a NATO representa na Europa. "Alguns consideram que, nos últimos tempos, a NATO estava fora de validade, mas precipitaram-se. A ameaça voltou ao espaço europeu e só a força da aliança ocidental pode travar o pior", sublinhou o líder do CDS.O presidente do CDS-PP aproveitou o momento para lançar farpas ao atual governo de António Costa e criticar a gestão no setor da educação e da saúde. "Este governo matou a democratização do ensino", começou por frisar.Já sobre o Serviço Nacional de Saúde, Nuno Melo disse que "é muito bom, mas foi transformado em mecanismo de propaganda à conta do sacrifício dos profissionais a quem falta quase tudo".