Desacatos entre adeptos do Leixões e Sporting antes de jogo de voleibol feminino em Alvalade

Um grupo de adeptos do Leixões e do Sporting envolveram-se em desacatos junto ao pavilhão João Rocha, em Alvalade, antes de um jogo de voleibol feminino que decorreu este domingo.Ao que oapurou, a PSP foi obrigada a intervir para serenar os ânimos e separar os envolvidos nas cenas de violência.Testemunhas no local dão conta ao CM que terão havido provocações de adeptos do Leixões aos do Sporting, tendo os primeiros saído do autocarro sem autorização das autoridades.