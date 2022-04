Militares encontram corpos torturados após retirada dos arredores de Kiev

Autoridades estão a documentar as evidências dos alegados crimes de guerra.

As tropas da Ucrânia encontraram 410 corpos com sinais de tortura, mãos atadas e ferimentos de bala, após os soldados russos terem saído dos arredores de Kiev, indicou este sábado a procuradora-geral da Ucrânia,

Iryna Venedyktova, citada pela Reuters. Desses, 140 estão a ser examinados.

Citadas pela agência Associated Press (AP), as autoridades revelaram estar a documentar as evidências dos alegados crimes de guerra.





O conselheiro do Presidente ucraniano Oleksiy Arestovych disse que dezenas de moradores foram encontrados mortos nas ruas de Bucha e nos subúrbios de Kiev, no que classificou como uma "cena de um filme de terror".