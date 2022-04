Homem detido por tentativa de violação, agressões e roubo em Cascais

Suspeito é acusado de atacar uma mulher de forma violenta.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem por fortes indícios de crimes de violação na forma tentada, ofensa à integridade física qualificada e de roubo praticados no concelho de Cascais.

Em comunicado, a PJ explica que, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, foi feita a identificação, localização e detenção fora de flagrante delito de um homem, com 49 anos de idade, "por existirem fortes indícios da prática crimes de violação agravada, na forma tentada, de ofensa à integridade física qualificada e de roubo, cuja vítima foi uma mulher, com 38 anos de idade".

Os factos criminosos ocorreram na madrugada do dia 26 de março, após o autor e a vítima terem saído juntos e se terem ausentado de um bar.

O suspeito atacou a vítima de forma violenta, atirando-a para uma zona ajardinada, agredindo-a e rasgando-lhe a roupa, visando concretizar a violação, a qual apenas não se consumou devido à resistência que a vítima ofereceu.

Perante a oposição e os gritos da vítima, que alertaram um morador de um prédio próximo, o homem agrediu-a de forma ainda mais violenta, fugindo do local após roubar o telemóvel.

A investigação desenvolvida pela Polícia Judiciária permitiu recolher fortes indícios dos crimes, fundamentando a detenção.

O detido, presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, viu ser-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.