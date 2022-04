PJ de Braga investiga disparos de arma de fogo à porta de uma discoteca em Amares

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar os desacatos que aconteceram à porta de uma discoteca na última madrugada na vila de Amares, no distrito de Braga.

Ao que o

apurou, dois grupos rivais começaram a envolver-se em fortes confrontos ainda no interior do espaço noturno e um dos elementos começou a disparar no exterior da discoteca com recurso a uma arma de fogo.

A GNR foi chamada ao local, mas quando a patrulha chegou os elementos de ambos os grupos já estavam em fuga. Nenhum dos envolvidos foi identificado.Por causa dos disparos, a investigação passou para a PJ de Braga.