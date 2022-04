Canceladas ligações marítimas entre Madeira e Porto Santo na segunda-feira

Em causa estão as más condições meteorológicas, que põem em causa a segurança dos seus passageiros e do navio.

As viagens marítimas entre a Madeira e o Porto Santo previstas para segunda-feira foram canceladas devido às más condições meteorológicas, anunciou esta segunda-feira a empresa Porto Santo Line, responsável pela operação do navio "Lobo Marinho".

Numa informação publicada na rede social Facebook, a empresa informa que as viagens de segunda-feira serão canceladas "devido às más condições meteorológicas, que impossibilitam a atracagem do navio no Porto Santo e põem em causa a segurança dos seus passageiros e do navio".

Na mesma informação, a empresa refere que os passageiros podem alterar a sua passagem para outra data, gratuitamente, através de um balcão, ou dos contactos telefónicos e de 'e-mail' da Porto Santo Line.

Apesar do navio não operar normalmente às terças-feiras, devido à manutenção semanal, na terça-feira a Porto Santo Line realizará as viagens excecionalmente.