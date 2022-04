Avaria em radar no Aeroporto de Lisboa provoca constrangimentos no tráfego aéreo

Neste momento a operação está a regressar à normalidade.

Uma falha do sistema de um dos radares do aeroporto de Lisboa provocou esta segunfa-feira alguns atrasos nos voos, tendo sido possível aterrar todos os voos previstos e estando o problema quase resolvido, disse fonte oficial da NAV à Lusa.

Segundo a mesma fonte, um dos radares do Aeroporto Humberto Delgado começou a apresentar problemas cerca das 06h00, o que causou alguns atrasos, mas foi possível aterrar todos os aviões que tinham a chegada programada a Lisboa.





Devido a esta situação, contudo, a TAP alerta para a possibilidade de alguns atrasos na operação desta segunda-feira tanto nas chegadas, como nas partidas.

A avaria no radar do controlo de tráfego aéreo do aeroporto de Lisboa está parcialmente resolvida , sendo que, segundo a prestadora de serviços de navegação aérea, deverá estar a funcionar plenamente dentro de uma hora.