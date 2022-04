"Papa reconfirmou" que vai a Fátima em 2023

Revelação aplaudida na missa por milhares de peregrinos.

O Papa Francisco "reconfirmou a sua vontade de vir a Fátima" em agosto do próximo ano, foi revelado este domingo no início da missa celebrada no altar do recinto e que registou a primeira enchente do ano ao Santuário. A revelação mereceu um forte aplauso dos peregrinos e foi feita pelo vigário-geral da diocese, padre Jorge Guarda, a quem coube ler uma mensagem enviada pelo bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, que está em Roma, em isolamento profilático, por ter testado positivo à Covid-19.D. José Ornelas teve um encontro com o Papa na quinta-feira e um dos assuntos discutidos foi a Jornada Mundial de Juventude que será em Lisboa de 1 a 6 de agosto de 2023. Será "no âmbito dessa manifestação de fé e testemunho dos jovens cristãos de todo o Mundo" que o Papa virá a Lisboa e a Fátima.Por estar com "sintomas ligeiros" do "vírus que afeta a Humanidade", D. José Ornelas não presidiu este domingo à 89ª peregrinação diocesana ao Santuário, retomada após dois anos de interrupção, tendo sido substituído por D. António Marto.