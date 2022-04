Agressor persegue ‘ex’ 400 km e viola-a duas vezes em Famalicão

Perseguiu a ex-companheira 400 quilómetros, após esta ter fugido da zona de Estremoz, no Alentejo, onde o casal vivia e ela foi vítima de violência continuada. Foi encontrá-la na região de origem, Vila Nova de Famalicão, e violou-a por duas vezes: quinta-feira à noite e sexta-feira de manhã. No último ataque, ela ficou bastante ferida e apresentou queixa na PSP. O caso foi encaminhado para a PJ de Braga e poucas horas depois, quando a mulher estava a ser sujeita a perícias forenses no gabinete médico-legal de Braga, os investigadores detiveram o agressor.Leia a notícia completa no Correio da Manhã