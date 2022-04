Russos lançam ofensiva com bombardeamentos em Odessa

Mísseis russos destruíram este domingo depósitos de combustível e outras "infraestruturas críticas" nos arredores do porto de Odessa, no Sul da Ucrânia. O ataque não causou vítimas, mas uma densa coluna de fumo era visível a partir de vários pontos da cidade, que constitui um dos principais objetivos das forças russas, uma vez que a sua tomada cortaria o acesso da Ucrânia ao Mar Negro e permitiria a abertura de um corredor terrestre entre a região moldava da Transnístria e os territórios pró-russos do Leste da Ucrânia.

As forças russas bombardearam também a maior refinaria ucraniana, situada em Kremenchuk, no centro do país, que foi "completamente destruída". Foram ainda ouvidas duas explosões na cidade russa de Belgorod, junto à fronteira, onde na semana passada helicópteros ucranianos atacaram um depósito de combustível, no primeiro ataque na Rússia.

A Rússia refreou este domingo as expectativas quanto a um possível acordo de paz com a Ucrânia a curto prazo, afirmando que as negociações "ainda não avançaram o suficiente" para permitir um encontro direto entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. O esclarecimento do Kremlin surge depois de o negociador ucraniano David Arakhamia ter dito no sábado que as negociações estavam bem encaminhadas e que os dois líderes poderiam encontrar-se em breve para formalizar um acordo de paz.As forças ucranianas confirmaram terem retomado o controlo da Central Nuclear de Chernobyl após a retirada das tropas russas. Técnicos da Agência Internacional de Energia Atómica deverão visitar nos próximos dias a central para avaliar as condições de segurança.O realizador lituano Mantas Kvedaravicius foi morto no sábado num bombardeamento russo na cidade de Mariupol, onde se encontrava a filmar um documentário.