"Papa reconfirmou" que vai a Fátima em 2023

Revelação aplaudida na missa por milhares de peregrinos.

O Papa Francisco "reconfirmou a sua vontade de vir a Fátima" em agosto do próximo ano, foi revelado este domingo no início da missa celebrada no altar do recinto e que registou a primeira enchente do ano ao Santuário. A revelação mereceu um forte aplauso dos peregrinos e foi feita pelo vigário-geral da diocese, padre Jorge Guarda, a quem coube ler uma mensagem enviada pelo bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, que está em Roma, em isolamento profilático, por ter testado positivo à Covid-19.