Nuno Melo eleito presidente do CDS-PP para fazer oposição ao PS

A missão principal é voltar ao hemiciclo e entretanto opor-se aos socialistas.

Nuno Melo foi consagrado este domingo como novo presidente do CDS-PP, ao ser a escolha de 73% dos congressistas que participaram, este fim de semana, na 29ª reunião magna do partido, incluindo o ex-líder Paulo Portas. No discurso de consagração, o eurodeputado assumiu que quer fazer oposição ao Governo e disse acreditar no regresso ao Parlamento.