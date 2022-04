Reino Unido retira do mercado Ovos Kinder devido a surto de salmonella

A empresa Ferrero, que produz os chocolates da Ovo Kinder, identificou um problema num lote específico de ovos que foi imediatamente retirado das prateleiras dos supermercados no Reino Unido, segundo a Agência responsável pela proteção da saúde pública britânica.

De acordo com a imprensa britânica, os chocolates são ovos com 20 gramas cada e três embalagens de ovos com datas de validade entre 11 de julho e 7 de outubro de 2022.

Cerca de 57 pessoas ficaram infetadas, a grande maioria crianças entre os 3 e os 5 anos de idade.A salmonella provoca sintomas como diarreia, cólicas, vómitos e febre.