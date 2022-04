Várias pessoas mortas em acidente entre carrinha e comboio na Hungria

Veículo entrou na linha ferroviária, tendo sido atingido por um comboio que acabou por descarrilar com a força da colisão.

Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas esta terça-feira na Húngria, após um comboio ter descarrilado ao embater numa carrinha.



O acidente ocorreu por volta das 7h00 na cidade de Mindszent, de acordo com o jornal The Durango Herald. O veículo entrou na linha ferroviária, tendo sido atingido por um comboio que acabou por descarrilar com a força da colisão, segundo informou a polícia.