Carro de Nuno Melo sem seguro

Melo assegurou ter pago e revelou que vai "pedir explicações ao Clube Português dos Automóveis Antigos".

Nuno Melo foi este fim de semana ao Congresso do CDS, que o elegeu líder do partido, num Renault 4L sem seguro obrigatório, como foi possível verificar no portal da Autoridade de Supervisão de Seguros.

Ao