Massa de ar polar cobre de branco serras a Norte do País

Termómetros chegaram aos 6,3 graus negativos na serra da Estrela. Temperaturas vão subir gradualmente nos próximos dias.

Várias localidades do Norte do País, como Macedo de Cavaleiros, Montalegre e Cabeceiras de Basto, ficaram, no domingo, cobertas de neve, em resultado da deslocação de uma massa de ar polar que atingiu o território continental. Nos próximos dias, o frio vai dissipar-se gradualmente, regressando o tempo de primavera, e que já é habitual no mês de abril: ameno, mas com a previsão de chuva.