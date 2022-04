PSP procura ladrões do telhado de igreja de Santarém

O telhado de uma sala anexa à Igreja de São João Evangelista de Alfange, nos arredores de Santarém, foi roubado por desconhecidos que terão sido atraídos pelo material à base de cobre de que é feita a cobertura. Ao CM, o padre Aníbal Vieira adiantou que a Diocese de Santarém foi alertada para o desaparecimento do telhado no fim de semana e apresentou de imediato queixa na PSP, que está a investigar o caso e a tentar apurar a identidade dos ladrões.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã