Anastasia e Anton casaram-se no meio dos escombros de uma Kharkiv bombardeada

Presidente da câmara de Kharkiv assistiu à cerimónia.

O amor também se celebra em tempos de guerra e foi isso que aconteceu no domingo em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana. Anastasia Grachova e Anton Sokolov casaram-se numa cidade destruída pelos bombardeamentos russos.

O vídeo do enlace foi filmado e partilhado na rede social Twitter e, segundo a autora da publicação, Maria Avdeeva, a cerimónia decorreu numa estação de metro que serve de abrigo à população.

Anastasia e Anton são profissionais da área da saúde e, neste momento, trabalham num centro de apoio humanitário e distribuem medicamentos a quem necessita.

No casamento estiveram presentes colegas que trabalham com o casal no centro de apoio, pessoas que vivem abrigadas na estação de metro e o presidente da câmara de Kharkiv.

Apesar da cerimónia se ter realizado num contexto atípico, o casal não deixou de fazer as tradicionais fotografias de casamento, mas no meio dos escombros.