Dois passistas na corrida à liderança do PSD

Luís Montenegro anuncia candidatura esta quarta-feira e Jorge Moreira da Silva na próxima semana.

Já começou a contagem de espingardas para a sucessão de Rui Rio na presidência do PSD, cujas diretas estão marcadas para 28 de maio. Para já, o duelo será entre Luís Montenegro, antigo líder parlamentar de Passos Coelho, que esta quarta-feira anunciará a sua candidatura, e Jorge Moreira da Silva, ex-ministro do Ambiente do então líder do partido e primeiro-ministro Passos Coelho, que falará aos militantes no próximo dia 14.





Falta ainda conhecer a decisão do antigo líder da JSD, Pedro Rodrigues. Certo é já o afastamento de Paulo Rangel, Miguel Pinto Luz e do presidente da Câmara de Aveiro, José Ribau Esteves, que esta segunda-feira anunciou estar fora da corrida. O autarca revelou ainda que não irá apoiar Montenegro, mostrando mais simpatia por Moreira da Silva, que desde 2016 é diretor-geral de Desenvolvimento e Cooperação da OCDE.



Se vencer, Montenegro terá de lidar com um braço armado no Parlamento, uma vez que o novo líder da bancada será Paulo Mota Pinto, da fação de Rio. Moreira da Silva, apesar das raízes passistas, colhe adeptos de Rio que agora ficam órfãos. Por isso, internamente, fala-se que o jogo não está completamente ganho para Montenegro. Independentemente de quem ganhar, reza a tradição que o líder parlamentar indicado pelo anterior presidente laranja coloca o lugar à disposição. Mas, até lá, falta a eleição da direção da bancada, agendada para esta quinta-feira. Mota Pinto revelará esta terça-feira as suas escolhas para vice-presidentes. O CM sabe que deverá manter alguns dos atuais nomes, herdeiros de Rio. Mas, pelo menos, três mudanças haverá, devido à saída de Carlos Peixoto e Luís Leite Ramos, que não foram eleitos deputados, e de Adão Silva, atual líder parlamentar, que subiu a vice-presidente da Assembleia da República.